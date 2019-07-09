Российская столица вышла на второе место в мире по темпу строительства дорог
• 19:58 • 9 июля 2019
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Продолжается оптимизация движения потоков
Фото: Михаил Колобаев/Комплекс градостроительной политики и строительства
Москва находится на втором месте в мире по темпам ввода в эксплуатацию улично-дорожной сети.
В данном рейтинге российская столица уступила только Пекину.
Результаты исследования приведены консалтинговой компанией PricewaterhouseCoopers.
— При этом, в отличие от Пекина и большинства других городов сравнения, Москва стабильно наращивала темпы ввода дорог в течение последних пяти лет, — заявили авторы исследования.
За последние восемь лет в городе создали свыше восьми тысяч километров дорог. Так, протяженность дорог Москвы за этот период увеличилась на 19 процентов.
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