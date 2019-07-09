Психолог рассказала, какие профессии больше других подвержены стрессу

Козыряние перед работодателями стрессоустойчивостью, как правило, всего-навсего выполнение обязательной программы. «Все пишут, и я напишу». Сегодня готовность к стрессам на работе — нечто само собой разумеющееся, как знание иностранного языка.

Стресс — это часть современной жизни, говорят эксперты, и он никуда не денется: дальше, скорее всего, будет только хуже. Во-первых, мегаполис как таковой — место нервное. С его транспортом, где нивелируется само понятие личного пространства, и переполненными улицами. Во-вторых, как справедливо замечает директор Института региональных проблем Дмитрий Журавлев, нынешние москвичи более чувствительны к стрессу, по сравнению с предыдущими поколениями.

— «Не благодарить» нужно кресельно-диванный образ жизни, — поясняет он.

И сама экономическая ситуация, «окрашенная» кризисом, из которого страна пытается выбраться последние 10 лет, добавляет «монеток» в стрессокопилку современного горожанина.

— Рынок реагирует на все эти стрессообразующие факторы, — говорит психолог и независимый HR-специалист Зулия Лоикова. — С 2014–2015 года на рынке труда вырос спрос на специалистов, которые реально могут быстро восстанавливаться после стресса. В основном это касается соискателей на топовые позиции. Очень часто работодатели просят узнать, как складывалась карьера человека после 2010 года, чем он занимался. Ведь когда рынок растет, легко быть на плаву, а вот как ощущает себя специалист в экстренной ситуации — это для работодателей показатель. Возможно, люди, заполняя резюме, чисто подсознательно пишут про стрессоустойчивость или из стадного инстинкта. Но если посмотреть в корень, то для будущего, для рынка труда и в целом для выживания и успеха — это одно из ключевых качеств.

Стрессовали на работе во все времена, уверяют специалисты. Только не осознавали этого. А открыть глаза было некому: психотерапия буйным цветом расцвела уже в наше время, в нулевых. Пока человечеству, в силу многих причин, были несвойственны самокопание и рефлексия, оно не выгорало на работе так, как выгораем мы. Скажем, люди дореволюционного прошлого довольствовались небольшим набором необходимостей, и их трудовой стресс снимался довольно легко. Ярмарка, цыгане, трактир — и как новенький.

Да и работа когда-то была не та, что сейчас. Она была понятна, конкретна и, самое главное, предсказуема. Она практически не преподносила сюрпризов.

— А вот когда работа стала менее однообразной, люди попали под влияние стресса, — рассказывает Дмитрий Журавлев. — Ведь что такое стресс? Это реакция на изменения. В работе руками очень мало непредвиденного. Собирай себе табуретки и собирай. А в работе офисной, даже самой банальной — планктон планктоном, — всегда что-нибудь да происходит. Новые задачи поступают ежедневно, а то и ежечасно. Современный человек к такому зачастую бывает неподготовлен.

Кроме того, скорость. Сегодняшний темп постановки и выполнения задач ни в какое сравнение не идет с тем, как работали люди до нас.

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По словам психолога и независимого HR-специалиста Зулии Лоиковой, за последние два года информационный поток настолько усилился, что человек уже не в состоянии его переварить. Попросту не хватает ресурсов памяти и нервной системы.

— Скорость — это стресс и адреналин. Сейчас чем ты быстрее, тем больше в тренде, — подчеркивает Зулия Лоикова. — Для человеческого организма такое состояние нетипично.

В современном городе, особенно если речь идет о мегаполисе-миллионнике, кроме «заточенных» на скорость и «бомбардируемых» новостным потоком, а также связанных с опасностью и катастрофами, стрессом могут обернуться самые, казалось бы, обыденные и простые профессии. Например, водитель скорой помощи, вынужденный постоянно ездить по встречной полосе, однозначно испытывает напряжение. Или учитель, который, скажем, в дореволюционные времена был безусловным хозяином в своем классе, сейчас не знает, каким скандалом обернется его новый рабочий день.

С изменением жизненного уклада стрессовость той или иной работы может меняться. Сейчас в это нелегко поверить, но когда-то одним из самых нервных занятий были путешествия. Сегодня каждый второй завидует телеведущим, катающимся по миру, пусть даже тех заставляют хрумкать тараканами перед камерой. А раньше участь путешественника была плачевна. Никаких гарантий, что он вернется домой целым и невредимым не было. Видимо, самый лучший лекарь трудового стресса — время. Хотя и методики повышения стрессоустойчивости, как говорится, еще никто не отменял.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Евгений Кан, заместитель генерального директора Международной медицинской консьерж-службы:

— Мировая корпоративная практика идет по пути соучастия проблемам сотрудников со стороны работодателя. Основной принцип: здоровый сотрудник — это лояльный и эффективный сотрудник. На Западе это давно поняли. У них есть профсоюзы, которые реально отстаивают интересы работника, следовательно, тот испытывает минимум стресса. У нас этот институт дискредитирован. Но продвинутые корпорации внедряют занятия йогой, утреннюю релаксацию, сотрудники имеют возможность снять напряжение в специальных комнатах.

Филипп Смирнов, историк:

— Говоря о стрессе в современном мире, мы сталкиваемся с комплексной проблемой. Прогресс привел нас всех к неспособности справиться с самым главным потоком — потоком смыслов. Слишком много информации. Единственный способ, на мой взгляд, победить стресс как таковой — это просто знать, что с тобой будет. Это определенность. Как только ты понимаешь степень своих возможностей, ты перестаешь бояться и не стрессуешь. Поэтому все надежда на психотерапию и психоаналитику. За ними будущее в победе над рабочим стрессом. И еще есть отличный рецепт: не работать на нелюбимой работе и экономить время на поездках.

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