Процедуру подтверждения инвалидности упростили в России
Людям с ограниченными возможностями здоровья больше не нужно будет подтверждать инвалидность на бумажном носителе. Соответствующий законопроект приняли депутаты Госдумы в третьем чтении.
— После вступления закона в силу региональные и муниципальные власти должны будут сами сверяться с данными федерального реестра, — сообщил спикер нижней палаты парламента Вячеслав Володин.
Согласно новому закону, теперь передавать все нужные сведения в электронной форме будет Пенсионный фонд. Если в реестре не окажется необходимой информации, гражданин сможет предоставить бумажные документы.
Кроме того, законопроект закрепляет возможность человека с инвалидностью не получать отдельное местное разрешение на бесплатную парковку. Теперь его будет возможно оформить на портале госуслуг вне зависимости от региона.
Ранее Вячеслав Володин заявлял, что данный закон коснется более 11 миллионов россиян.
Ожидается, что закон вступит в силу 1 июля 2020 года, пишет РИА Новости.
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