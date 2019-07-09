Храмовый комплекс построят на Перовской улице
• 20:37 • 9 июля 2019
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Строительные работы на объекте продолжаются
Фото: Павел Волков, «Вечерняя Москва»
В Восточном административном округе столицы возводится храмовый комплекс в честь святого равноапостольного великого князя Владимира.
Работы осуществляются на Перовской улице по индивидуальному проекту заслуженного архитектора Андрея Оболенского.
В настоящий момент ведется устройство сферического перекрытия основного зала храма. Специалистами выполнена опалубка основного купола, говорится на сайте Информационного центра правительства Москвы.
Планируется, что с окончанием строительства прилегающую к храму территорию благоустроят.
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