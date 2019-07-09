Завершено расследование дела украинских моряков
ФСБ завершила расследование дела задержанных в Керченском проливе украинских моряков. Об этом сообщил адвокат Николай Полозов.
— Активная стадия расследования завершена, всем 24 морякам предъявлено обвинение в окончательной редакции по части 3 статьи 322 УК РФ (незаконное пересечение границы России в составе организованной группы), — рассказал адвокат.
Он также сообщил, что в скором времени судом будет рассмотрено ходатайство о продлении срока ареста моряков, после чего участники процесса перейдут к ознакомлению с имеющимися материалами уголовного дела, которое предположительно займет от трех месяцев в связи с его объемами, передает РИА Новости.
Напомним, украинские моряки находятся под арестом в России в результате инцидента в Керченском проливе 25 ноября 2018 года, когда три корабля ВМС Украины нарушили российскую границу. Ранее президент Украины Владимир Зеленский обратился к российскому лидеру Владимиру Путину с призывом освободить моряков.
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