Шесть станций метро сдадут за полгода

— Андрей Юрьевич, какие станции метрополитена откроют до конца года?

— Мы уже открыли восемь и планируем завершить основные строительно-монтажные работы еще шести станций Московского метрополитена. Недавно запущенную Некрасовскую линию продлим от «Косина» до «Авиамоторной». Нам предстоит сдать достаточно большой отрезок ветки — его протяженность 11,7 километра с пятью станциями: «Нижегородская», «Стахановская», «Окская», «Юго-Восточная». А «Авиамоторная» временно станет частью Некрасовской линии. Эта станция и «Лефортово», которые достроим в этом году, будут частью Большого кольца.

— Большие планы. Андрей Юрьевич, а каковы пятилетние перспективы?

— В период с июня 2019 по 2023 год будет построено 117 километров новых линий метро. А это 47 новых станций. Планируется возвести все участки Большого кольца, Коммунарскую линию от станции «Севастопольский проспект» до «Столбова», Солнцевскую ветку — от «Рассказовки» до «Внукова». Люблинско-Дмитровскую линию продлим от «Селигерской» до поселка Северный, а Сокольническая получит еще одну станцию — «Потапово».

— В городе идет реконструкция Каховской линии. Что сделано для ее интеграции в Большую кольцевую?

— На Каховской линии выполняются работы по демонтажу инженерного оборудования, путей и архитектурной отделки станции. Также ведутся подготовительные работы для проходки соединительной ветки в электродепо «Замоскворецкое».

— Другой важный вопрос — строительство дорог. Когда планируется завершить проект по созданию и связке хордовых магистралей?

— Хорды, обеспечивающие перемещение транспортных потоков от одной радиальной магистрали к другой по кратчайшему направлению, являются закономерным развитием существующей радиально-кольцевой транспортной модели. Строительство Северо-Западной хорды практически окончено, готовы две трети Северо-Восточной хорды, значительная часть Южной рокады. Уже ведется строительство нескольких участков Юго-Восточной хорды, по остальным участкам ведутся проектно-изыскательские работы.

Построенные участки уже соединены между собой. Благодаря большой проведенной работе в районе Дмитровского шоссе с Большой Академической улицы, которая является составной частью Северо-Западной хорды, можно выехать на Северо-Восточную хорду в направлении Бусиновской развязки. А на пересечении Крылатской улицы можно выехать на Рублевское шоссе.

— Как идет строительство Юго-Восточной хорды?

— Мэр Москвы Сергей Собянин поручил в кратчайшие сроки завершить формирование хордового кольца. Для того чтобы его замкнуть, нам необходимо завершить строительство Юго-Восточной хорды. В настоящее время в строительстве находится путепровод через железнодорожные пути Московского центрального кольца с улицы Пруд-Ключики на 1-ю Фрезерную улицу, строительство планируется завершить до конца года. Отсюда начнется строительство Юго-Восточной хорды, которая будет примыкать к Северо-Восточной хорде. Полностью работы на хорде планируется завершить к концу 2022 года. Хочу подчеркнуть, что хордовое кольцо существенно разгрузит дороги в центре и вылетные магистрали, обеспечит удобный транзит транспорта за пределы Москвы, позволит снизить перепробег автомобилей.

— Строительство спортивных объектов: что город возведет за свой счет? Назовите знаковые объекты.

— Адресной инвестиционной программой города предусмотрен ввод 32 спортивных объектов общей площадью 226 тысяч квадратных метров. В этом году мы введем в эксплуатацию два знаковых, уникальных объекта: многофункциональный спортивный комплекс для занятий гимнастикой, акробатикой, спортивными танцами, плаванием и общей физической подготовкой на Минском шоссе, а также спорткомплекс по пятиборью в поселке Северный.

СПРАВКА

Бочкарев Андрей Юрьевич родился 2 января 1972 года в Тюмени. Имеет ученую степень «кандидат экономических наук». Потомственный строитель. Участвовал в строительстве ряда крупных объектов за рубежом в сферах инфраструктурного, нефтехимического и оборонного строительства, участвовал в проекте «Карачаганак» в Казахстане. С декабря 2010 года — руководитель Департамента строительства Москвы.

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