Участок Сокольнической линии закроют для строительства БКЛ
Участок Сокольнической линии столичного метрополитена между станциями «Коммунарка» и «Университет» закроют с 13 по 20 июля в связи со строительством Большой кольцевой линии. Всего для пассажиров будут закрыты девять станций, проинформировали в пресс-службе ГУП «Московский метрополитен».
— В этот период движение поездов по Сокольнической линии будет осуществляться только на участке между станциями «Бульвар Рокоссовского» и «Университет». В обычном режиме линия возобновит работу 21 июля, с открытием метро. Ограничения необходимы для строительства юго-западного участка Большой кольцевой линии, — указано в сообщении пресс-службы.
На станциях «Университет», «Спортивная» и «Парк Культуры», а также возле закрытых станций Сокольнической линии, в ежедневном режиме будут работать инспекторы Центра обеспечения мобильности пассажиров. Кроме того, информация о временном закрытии участка будет размещена на плакатах, а также будет транслироваться в аудиообъявлениях.
Закрытые станции свяжут бесплатные компенсационные автобусы. Пассажиров по возможности попросили пользоваться для передвижения Бутовской, Калужско-Рижской и Солнцевской линиями метро, а также маршрутами наземного городского транспорта.
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