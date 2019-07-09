Город стабильно наращивает темпы строительства дорог

Эксперты консалтинговой компании сравнили между собой 11 крупнейших мегаполисов мира. По количеству введенных в эксплуатацию новых автомобильных дорог Москва уступила лишь Пекину. Однако оставила позади Нью-Йорк, Лондон и Гонконг.

— При этом, в отличие от Пекина и большинства других мировых мегаполисов, Москва стабильно наращивала темпы ввода дорог в течение последних пяти лет, — уточняется в исследовании.

По данным консалтинговой компании, за последние восемь лет дорожно-уличная сеть Москвы получила серьезное развитие. Общая протяженность столичных дорог за это время увеличилась на 19 процентов.

Улучшилась и транспортная ситуация на автомобильных магистралях. В результате реконструкции старых и строительства новых объектов, включая мосты, эстакады, тоннели, удалось устранить «бутылочные горлышки» — места сужения дорог, где скапливались машины, создавая заторы. Сегодня у основных шоссе есть дороги-дублеры, на узких участках магистралей появились дополнительные полосы движения автотранспорта. В результате удалось не только выровнять количество полос, но и оптимизировать потоки перемещения машин.

СПРАВКА

Как сообщает Стройкомплекс Москвы, за последние восемь лет в столице построено 800 километров новых дорог, а также 246 искусственных сооружений и 213 пешеходных переходов. В планах города на ближайшие пять лет — возвести еще более 570 километров дорог.

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