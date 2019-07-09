Михаил Саакашвили ударил женщину в Одессе и сломал ей руку
• 21:25 • 9 июля 2019
Поделиться:
0
doc765ebtry4omgfrndgsx
Политик попытался прорваться в зал заседания во время начавшейся потасовки
Фото: Скриншот с видео на YouTube (https://www.youtube.com/watch?v=kgQDUja70TE)
Бывший президент Грузии, украинский политик Михаил Саакашвили ударил пожилую женщину и сломал ей руку. Инцидент произошел в Одессе возле здания суда во вторник, 9 июля.
Сообщается, что Саакашвили и его сторонники приехали пикетировать здание, в котором слушалось дело мэра города Геннадия Труханова, обвиняемого в незаконной покупке здания бывшего завода. Михаил Саакашвили попытался прорваться в зал заседания во время начавшейся потасовки и ударил женщину, которая оказалась у него на пути.
В итоге у пострадавшей одесситки, доставленной в больницу, был диагностирован перелом руки, передает РЕН ТВ.
Читайте также: Саакашвили отреагировал на выходку грузинского ведущего в эфире «Рустави 2»
Теги:
22:299 июля 2019
21:589 июля 2019
21:469 июля 2019
21:379 июля 2019
21:259 июля 2019
21:259 июля 2019
21:219 июля 2019
21:139 июля 2019
20:509 июля 2019
20:379 июля 2019
20:379 июля 2019
20:279 июля 2019
19:589 июля 2019
19:319 июля 2019
19:099 июля 2019
18:429 июля 2019
18:059 июля 2019
17:469 июля 2019
17:079 июля 2019
16:539 июля 2019
16:429 июля 2019
16:389 июля 2019
16:249 июля 2019
15:489 июля 2019
15:449 июля 2019
15:439 июля 2019
14:429 июля 2019
14:379 июля 2019
14:379 июля 2019
14:369 июля 2019
14:269 июля 2019
14:229 июля 2019
13:539 июля 2019
13:269 июля 2019
13:259 июля 2019
12:559 июля 2019
12:499 июля 2019
12:249 июля 2019
12:229 июля 2019
12:199 июля 2019
11:539 июля 2019
11:439 июля 2019
11:239 июля 2019
11:069 июля 2019
10:509 июля 2019
10:469 июля 2019
10:069 июля 2019
09:559 июля 2019
09:509 июля 2019
09:319 июля 2019
08:589 июля 2019
08:529 июля 2019
08:229 июля 2019
08:229 июля 2019
07:559 июля 2019
07:479 июля 2019
07:269 июля 2019
06:539 июля 2019
06:299 июля 2019
06:129 июля 2019
05:539 июля 2019
05:349 июля 2019
05:169 июля 2019
04:559 июля 2019