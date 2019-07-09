Студенты блеснули мастерством
У ребят уже есть профессия, по которой они могут трудоустроиться. По итогам обучения все сдают демонстрационный экзамен по международным стандартам WorldSkills (движение «Молодые профессионалы» — прим. «ВМ»).
— Так они подтверждают свои умения, навыки, звание специалиста и готовность работать по профессии, — отметили в пресс-службе департамента.
Оценивает выполнение заданий экспертная комиссия, в состав которой входят представители работодателей.
— В 2019 году демонстрационный экзамен сдали 98,8 процента выпускников, — добавили в департаменте. — Это на четыре тысячи человек больше, чем годом ранее.
Всего же выпускники сдавали экзамен по 82 компетенциям, среди которых мобильная робототехника, корпоративная защита, мехатроника и другие.
Стоит отметить, что этом году столичные школьники и студенты колледжей стали настоящими героями VII Национального чемпионата «Молодые профессионалы», завоевав 92 золотые медали. Мировой чемпионат WorldSkills пройдет в августе 2019 года в Казани. В состав сборной России вошли 18 представителей Москвы.
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