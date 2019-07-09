Больницы оборудуют современными операционными
Департамент по конкурентной политике города Москвы в рамках проекта «Биржа торгов» провел представление трех закупочных процедур, реализация которых существенно повлияет на жизнь горожан.
Один из ключевых тендеров — на проведение комплекса мероприятий по техническому обслуживанию инженерных систем в 164 учреждениях социальной защиты населения.
— Большая часть соцобъектов, на которых победителю электронного аукциона придется следить за состоянием инженерных систем, — учреждения с круглосуточным пребыванием людей. К техобслуживанию таких зданий подрядчиком будут предъявляться повышенные требования, — заявил глава столичного Департамента по конкурентной политике Геннадий Дегтев.
Обслуживание будет проводиться по 622 адресам. Таким образом, в столице будет создана единая диспетчерская служба, которая в режиме онлайн будет следить за техническим состоянием более 160 соцучреждений.
Еще один тендер — создание инфраструктуры в рамках ремонта конноспортивных полей школы «Битца».
— Предстоящая закупка — часть программы благоустройства территории школы, которая превратит ее в одну из лучших конноспортивных баз в Европе, — сообщил руководитель Москомспорта Алексей Кондаранцев.
Медицинским оборудованием новейшего поколения оснастят ряд столичных больниц. В их числе — современные операционные для диагностики и лечения сердечно-сосудистых заболеваний, проведения уникальных операций на позвоночнике.
Эти закупки проводятся в рамках реализации программы «Столичное здравоохранение», отметил Дегтев.
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