Два лифта установят на Андреевском мосту
Два новых пассажирских лифта установят на Андреевском мосту. Он соединяет Пушкинскую набережную в районе Нескучного сада с Фрунзенской набережной.
— Длина Андреевского моста в парке Горького составляет 620 метров, из которых 135 метров — это один центральный русловый пролет, его ширина почти 16 метров, — рассказал председатель Москомэкспертизы Валерий Леонов.
По его словам, все документы, нужные для установки лифтов, уже согласованы. Перед началом работ по установке лифтов демонтируют старые лифты с гидравлическими приводами.
Кроме того, там снимут все металлические конструкции и стеклянные панели ограждений.
Грузоподъемность новых лифтов составит 630 килограммов, говорится на официальном портале мэра Москвы.
Андреевский мост построили в городе в 1999 году.
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