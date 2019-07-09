Читальный зал Главархива столицы реконструируют
• 21:21 • 9 июля 2019
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Фото: Антон Гердо, «Вечерняя Москва»
Будет доступен новый зал для работы с документами
Фото: Антон Гердо, «Вечерняя Москва»
Масштабная реконструкция ожидается в читальном зале Главного архивного управления города Москвы.
Первых посетителей он принял еще в 1970-х годах и сейчас нуждается в обновлении.
На официальном портале мэра Москвы говорится, что с окончанием работ читальный зал станет более открытым и светлым.
Кроме того, там будет тихо: строители используют современные шумопоглощающие материалы.
В результате чего количество рабочих мест для посетителей Главархива Москвы станет больше.
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Фото: Антон Гердо, «Вечерняя Москва»
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