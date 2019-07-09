Стало известно, какие страны выбирают россияне вместо Грузии

Реакцию на ситуацию и альтернативные варианты отдыха обсудили также директор по маркетингу Level.Travel Евгений Гинзбург и PR-директор Aviasales Янис Дзенис.

В 2018 году Грузия попала в тройку самых востребованных мест для путешествий среди россиян. В связи с этим представители туристической сферы прогнозировали, что после объявления о временном прекращении с 8 июля прямых авиаперелетов из России в Грузию возрастет число бронирований авиабилетов со стороны самостоятельных туристов. Однако этого не произошло.

— Как известно, после запрета авиасообщения между Россией и Египтом наши туристы продолжают летать в эту страну стыковочными рейсами, — говорит Янис Дзенис. — Аналогичная ситуация прогнозируется и с Грузией. Но сейчас мы видим, что у тех авиакомпаний, которые предлагают рейсы до Грузии с пересадками, продажи упали в три раза. Вероятно, эта страна остается направлением только для граждан, которые едут туда целенаправленно. Например, трудовые мигранты.

Кроме того, изменились и цены на авиаперелет.

— Раньше прямым рейсом добраться в Тбилиси из Москвы можно было за семь-восемь тысяч рублей. Время в пути составляло два с половиной часа. Сейчас же цены на стыковочные рейсы начинаются от 12 тысяч рублей за билет, а продолжительность перелета — около 12 часов. Можно найти предложения с получасовым ожиданием пересадки — стоимость такого рейса составит от 17 тысяч рублей, — сказал Янис Дзенис.

По словам Евгения Гинзбурга, сейчас недельный отдых на двоих в Грузии вместе с перелетом, проживанием в отеле, страховкой обойдется москвичам в среднем в 61 348 рублей.

— Примерно в такую же сумму за семь ночей выльется для двоих взрослых с ребенком отдых в Турции — 62 324 рубля, Черногории — 63 536 рублей, на Кипре — 65 171 рубль, за 14 ночей в Тунисе — 61 652 рубля, за 11 ночей на греческом острове Родос — 68 676 тысяч рублей, — уточнил Евгений Гинзбург.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Игорь Константинов, генеральный директор Biletix:

— Наибольшим спросом у москвичей пользуются города Тбилиси, Батуми, Кутаиси. Добраться до этих точек сейчас можно авиаперелетом с пересадкой в Турции, Азербайджане или в городах России. Компании по продаже авиабилетов подхватывают тенденцию и стараются предложить клиентам варианты с наиболее кратковременной и комфортной пересадкой. Вероятно, что число предложений на рынке авиабилетов в Грузию будет расти.

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