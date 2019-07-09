Политолог: Путин сделал предупреждение властям Грузии, отказавшись от санкций

Президент России Владимир Путин заявил, что не считает нужным вводить санкции против Грузии из уважения к ее народу. Ранее Госдума рекомендовала кабмину РФ рассмотреть вопрос о введении экономических мер в отношении Грузии.

Заявление президента «Вечерней Москве» прокомментировал политолог Борис Межуев. Он считает, что российский лидер не стал увязывать санкции в отношении Грузии с оскорбительным выступлением в эфире телеканала «Рустави 2» Георгия Габунии.

— Президент не захотел превращать оскорбительную выходку журналиста, которая должна идти по ведомству психиатрии, в серьезный фактор во взаимоотношениях между двумя государствами. Мнение Путина про санкции к Грузии — жест, демонстрирующий, что одно дело — политика, другое — хамство на телевидении, — отметил Борис Межуев.

Разговорами о санкциях российское руководство показало намерение действовать жестко в отношении защиты своих интересов, считает политолог.

— Тем не менее Путин решил их не применять, чтобы показать, что Россия сильна и не нужно доводить отношения до нехороших последствий. Президент разумно решил не действовать жестко. По крайней мере, сейчас. Уверен, что были неформальные попытки со стороны грузинского руководства по своим каналам донести мысль до руководства нашей страны о том, что инцидент каким-то образом в итоге будет улажен, — сказал Борис Межуев.

По мнению политолога, Путин сделал предупреждение властям Грузии, отказавшись от санкций.

— Последним оно было или нет, сложно сказать. Но я считаю, что слова Путина о том, что не нужно вводить санкции, нельзя расценивать как акт слабости. Это не так, — резюмировал Борис Межуев.

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