Владимир Путин высказался против введения санкций в отношении Грузии
• 15:57 • 9 июля 2019
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Вопрос о целесообразности применения специальных санкций против Грузии был рассмотрен ранее Государственной думой
Фото: Официальный сайт Кремля
Президент России Владимир Путин не поддержал идею введения санкций в отношении Грузии. Об этом он заявил во вторник, 9 июля.
— Я бы не стал этого делать именно из уважения к грузинскому народу, — подчеркнул глава государства.
Вопрос о целесообразности применения специальных санкций против Грузии был рассмотрен ранее Государственной думой. По итогам заседания было принято заявление с соответствующими рекомендациями правительству РФ, передает РИА Новости.
Напомним, что ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что Кремль еще не принял окончательного решения в отношении Грузии.
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