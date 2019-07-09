Песков заявил, что Кремль еще не принял решение по Грузии
Пресс-секретарь президента Российской Федерации Владимира Путина Дмитрий Песков заявил, что Москва еще не приняла решение относительно возможных санкций в отношении Грузии. Обсуждаемая реакция связана с нецензурными высказываниями грузинского журналиста Георгия Габунии в отношении главы РФ и его семьи.
По словам Пескова, такие решения принимаются правительством страны, а значит, что в итоге — президентом. Однако на данный момент по реакции точного решения не принято. Песков сказал, что представители правительства в итоге проинформируют общественность.
Пресс-секретарь главы государства обратил внимание на жесткую позицию парламентариев относительно высказываний грузинского журналиста.
— Я лишь хочу вам напомнить, что еще вчера мы говорили о том, что подобные хамские выводы являются не чем иным, как производным от попустительства тем, кто разжигал и разжигает русофобскую истерику, — приводит ТАСС слова Пескова.
Напомним, что эфир, в котором Габуния выражается в адрес Путина, вышел 7 июля.
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