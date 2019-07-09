Позицию Владимира Путина по санкциям поддержали в МИД Грузии
Министерство иностранных дел Грузии поддержало позицию президента России Владимира Путина о том, что нет необходимости вводить санкции против Тбилиси. Об этом в эфире канала «Имеди» заявил глава ведомства Давид Залкалиани.
— Считаю, что решение президента России является единственным верным решением, которое можно только приветствовать, — подчеркнул глава грузинского МИД.
Он также отметил, что власти страны осудили антироссийские заявления, сделанные ранее представителями оппозиции и ставшие одной из причин обострения ситуации между странами, передает «Интерфакс».
Напомним, что ранее Владимир Путин заявил, что из уважения к грузинскому народу не считает необходимым введение санкций в отношении страны.
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