От свободы выбора стало только хуже

Сейчас стало больше времени для стресса и больше возможностей его испытывать.

В суровые военные годы, послевоенные и во времена построения социализма не было возможности стрессовать. Перед человеком стояли задачи, связанные с выживанием, обеспечением базовых потребностей. И все силы его организма были мобилизованы на это. Сейчас больше ресурсов для стресса. Раньше человек получал профессию и всю жизнь работал на одном месте. А сейчас появилось много свободы, вариантов выбора. Это приводит к увеличению уровня стресса.

Уровень стресса повышают СМИ. Трансляция тяжелых событий, детализация катастроф. К стрессу приводят соцсети, которые демонстрируют прекрасную насыщенную полноценную жизнь, к которой хочется стремиться. Есть также и биологические причины: сейчас многие люди элементарно недосыпают.

Причин для повышения стресса на работе множество. Они могут быть связаны с большим объемом работы, с ненормированным рабочим днем, с тем, что человеку приходится одновременно решать несколько задач, с неумением организовывать свой день, сложностями в коммуникации, конфликтами с начальством.

Рабочий стресс может быть вызван личными особенностями. Если человек тревожный, склонен волноваться за результат, зависит от общественного мнения — это предпосылка. Стресс может быть вызван неуверенностью в том, что занимаешься любимым делом, неудовлетворенностью зарплатой, невозможностью сменить работу.

Что касается выработки стрессоустойчивости, для начала нужно понять, нужно ли вам это Фото: https://pixabay.com

Чтобы защититься от стресса на работе, важно понять, чем конкретно он вызван. Если хаосом, то стоит обратиться к технике тайм-менеджмента, чтобы научиться грамотно управлять рабочим временем: дробить задачи, не брать на себя лишних обязательств. Если он вызван особенностями личности, можно сходить к психологу.

Также существуют универсальные техники снятия стресса. Они связаны с тренировкой префронтальной коры головного мозга. Например, техника прогрессивной релаксации. Она заключается в попеременном напряжении и расслаблении мышц тела. Во время обеда не нужно пользоваться средствами связи, лучше полностью сконцентрироваться на блюде, его вкусе. Ведь тренировка префронтальной коры — это тренировка умения быть здесь и сейчас. По возможности нужно делать небольшие перерывы, хотя бы пятиминутные, выходить на улицу.

Что касается выработки стрессоустойчивости, для начала нужно понять, нужно ли вам это. Не устраивает начальник, низкая зарплата, работа не приносит удовлетворения? Лучше сменить работу.

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