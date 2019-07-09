Огурцы любят конкуренцию
В номинации «Огурцы маринованные» развернулась серьезнейшая конкурентная борьба. Пока с небольшим отрывом лидирует производитель «Валдайский погребок». На втором месте бренд «Дядя Ваня». К ним подбирается «6 соток».
Среди маринованных помидоров конкуренция тоже довольно высока. На первом месте «Помидорка». Совсем близко — «Лукашинские», на третьем — «Кубаночка».
— Выбирая маринованные овощи, обязательно оценивайте состав продукта, — советует диетолог Анна Кудрявцева. — Во-первых, огурцов и помидоров в банке должно быть побольше, а маринада — поменьше. Ведь вы же его пить не собираетесь. Во-вторых, в составе должно быть как можно меньше разного рода консервантов, усилителей вкуса и прочей ненужной вашему организму «химии», которая пропитывает продукт. Чем меньше список ингредиентов в составе, тем лучше. Я надеюсь, что в конкурсе победят те, кто производит самый качественный продукт.
В общем, друзья, продолжаем голосовать! Лидеры и аутсайдеры могут в любой момент меняться местами. Причем победа участника может зависеть даже от одного-единственного голоса. Возможно — вашего. Заходите на сайт new.mostpp.ru, выбирайте лучших и голосуйте за них! Пусть ваш любимый производитель станет победителем «Московского качества»!
Читайте также: Кто вкуснее печет хлеб с витаминами: москвичи выбирают лучших производителей