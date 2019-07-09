Москвичам представили искусство Монако
Познакомить москвичей с современным искусством Монако организаторы экспозиции решили через произведения двух мастеров.
— Этот проект — история дружбы двух художников, Жерара Петтити и Клода Ростишера, — рассказали в музее. — Их работы отличаются и своей изобразительной манерой, и темами. Однако оба они одинаково тесно связывают свое искусство с различными областями природного мира. Но если у Петтити больший отклик и интерес вызывает мир фауны, то Ростишер тяготеет к изучению флоры. При этом Петтити исследует сходство между животными и людьми, а Ростишер — феномены природы, с которыми мы сталкиваемся каждый день.
Для более полного представления о культурной жизни княжества в экспозицию включены также документальные фото и видео, рассказывающие о развитии искусства и художественной сцены Монако в течение ХХ и ХХI веков. Выставка открыта до 11 августа.
Читайте также: Москва встречает испанского скульптора Жауме Пленсы