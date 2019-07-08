Москва встречает испанского скульптора Жауме Пленсы
Фигуративные инсталляции и творческие объекты, вписанные в городской пейзаж, — главная особенность новатора из Испании. Умение придавать «ажурность» тяжелым материалам, воплощать в скульптурах романтичные переживания современного мира выделяют художника на фоне типичных представлений о современном искусстве.
— Проект «Жауме Пленса» продолжает программу по реализации персональных выставок зарубежных художников с мировым именем и поддержке взаимоотношений с международными культурными институциями и посольствами разных стран, — утверждает куратор выставки Ферран Баренблит.
Всего в рамках экспозиции будет представлено двадцать ключевых работ, созданных художником за последние тридцать лет. Расспросить автора шедевров об источниках вдохновения и скрытых смыслах экспонатов можно будет на личной встрече, которая состоится 9 июля.
Сама же выставка открыта для посещения вплоть до 22 сентября.
Читайте также: Москва удивит горожан изобилием театральных представлений в 2019 году