Девушку спасли после падения с платформы на станции метро «Тверская»
На одной из станций «Тверская» Замоскворецкой линии Московского метрополитена девушка упала на пути. Пассажирка получила сотрясение головного мозга, ушибы мягких тканей, множественные ссадины, передает агентство городских новостей «Москва».
— Около 21:35 на станции «Тверская» Замоскворецкой линии Московского метрополитена уроженка Саранска 1991 года рождения уронила телефон на пути. Потянувшись за смартфоном, девушка потеряла равновесие и упала на пути перед прибывающим электропоездом, — заявил руководитель пресс-службы УВД на Московском метрополитене Алексей Мышляев.
По его словам, машинист применил экстренное торможение, когда увидел девушку на рельсах.
В 21:50 пострадавшую девушку подняли на платформу, уточнил Мышляев.
Он добавил, что уже в 21:53 движение поездов в подземке восстановили.
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