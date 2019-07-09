Врачи назвали самый полезный летний фрукт
Медики назвали самый полезный летний фрукт. Они утверждают, что регулярное употребление абрикосов является идеальной профилактикой многих заболеваний. Специалисты рекомендовали этот плод при сердечно-сосудистых заболеваниях, проблемах с почками и сезонных авитаминозах.
Также данный фрукт очень полезен беременным, так как нормализует уровень железа в крови. Абрикосы помогают женщинам быстро восстановиться после родов, а ребенку — правильно сформироваться.
Кроме того, этот фрукт очищает организм от токсинов и шлаков, нормализует уровень холестерина. Он обладает высокой питательностью и способствует повышению настроения и общего жизненного тонуса организма. Диетологи рекомендуют включать абрикосы в состав диеты, направленной на нормализацию массы тела.
Также медики отметили, что данный фрукт поможет снять напряжение, тревожность, повысит внимательность и улучшит память, сообщает издание «ФедералПресс».
Читайте также: Главный диетолог столицы рассказала о самых полезных летних ягодах