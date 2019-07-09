Вертолет доставил в столичную больницу пострадавшую при аварии женщину
• 23:53 • 9 июля 2019
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Авиамедицинская бригада в полете отслеживала и поддерживала состояние пострадавшей
Фото: пресс-служба Департамента ГОЧСиПБ
Вертолет Московского авиационного центра эвакуировал в московскую больницу пострадавшую в ДТП женщину в районе деревни Сатино-Татарское в ТиНАО.
Экипаж дежурного санитарного вертолета вылетел по вызову в поселок Щапово, куда ранее доставили пострадавшую в аварии. Женщину с различными травмами эвакуировали в специализированное лечебное учреждение столицы. До больницы ее сопровождала авиамедицинская бригада.
ДТП произошло в результате столкновения автомобиля с грузовиком, передает агентство новостей «Москва» со ссылкой на пресс-службу столичного департамента по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности столицы (ГОЧСиПБ).
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