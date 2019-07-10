Женщине вернули кошелек, который у нее украли 75 лет назад
• 00:14 • 10 июля 2019
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В настоящее время полиция разыскивает хозяев остальных украденных вещей
Фото: https://www.facebook.com/KentuckyStatePolice/
Кошелек, украденный 75 лет назад, вернули 89-летней гражданке США.
Когда она училась в школе у нее украли кошелек. Его нашли во время ремонта в стене ванной комнаты в учебном учреждении, куда вор спрятал украденные вещи и почему-то не забрал их.
Шансов на то, что хозяйка красного кошелька еще жива, было очень мало, однако случилось чудо, и 89-летняя женщина получила назад свою вещь.
В настоящее время разыскиваются хозяева остальных вещей, которые также обнаружили в потайном блоке за туалетом в школе, сообщает CNN.
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