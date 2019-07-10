Актриса Мария Кожевникова опубликовала редкое фото с супругом
• 00:31 • 10 июля 2019
Поделиться:
0
doc765gmqzme921czp8qhi7
Мария Кожевникова отметила, что семья является для нее главным в жизни
Фото: Наталия Нечаева, "Вечерняя Москва"
Российская актриса Мария Кожевникова в честь Дня семьи, любви и верности опубликовала редкий снимок с мужем и двумя старшими сыновьями.
— Сегодня один из самых светлых праздников! День любви, семьи и верности! Единый формулы счастья не существует, у каждого она своя. Берегите друг друга, а тем кто еще не встретил свою половинку, то я Вам искренне этого желаю! Семья это самая важное и прекрасное, что случилось в моей жизни! — написала под фото Мария Кожевникова в Instagram.
Актриса с мужем воспитывают троих детей. Однако весной выяснилось,что они официально не расписаны.
Читайте также: «С какой скоростью сбежит от меня муж»: Кожевникова ответила недоброжелателям
Теги:
01:0210 июля 2019
00:1410 июля 2019
23:319 июля 2019
22:549 июля 2019
22:499 июля 2019
22:299 июля 2019
21:589 июля 2019
21:469 июля 2019
21:379 июля 2019
21:259 июля 2019
21:259 июля 2019
21:219 июля 2019
21:139 июля 2019
20:509 июля 2019
20:379 июля 2019
20:379 июля 2019
20:279 июля 2019
19:589 июля 2019
19:319 июля 2019
19:099 июля 2019
18:429 июля 2019
18:059 июля 2019
17:469 июля 2019
17:079 июля 2019
16:539 июля 2019
16:429 июля 2019
16:389 июля 2019
16:249 июля 2019
15:489 июля 2019
15:449 июля 2019
15:439 июля 2019
14:429 июля 2019
14:379 июля 2019
14:379 июля 2019
14:369 июля 2019
14:269 июля 2019
14:229 июля 2019
13:539 июля 2019
13:269 июля 2019
13:259 июля 2019
12:559 июля 2019
12:499 июля 2019
12:249 июля 2019
12:229 июля 2019
12:199 июля 2019
11:539 июля 2019
11:439 июля 2019
11:239 июля 2019
11:069 июля 2019
10:509 июля 2019
10:469 июля 2019
10:069 июля 2019
09:559 июля 2019
09:509 июля 2019
09:319 июля 2019
08:589 июля 2019
08:529 июля 2019
08:229 июля 2019
08:229 июля 2019
07:559 июля 2019
07:479 июля 2019
07:269 июля 2019
06:539 июля 2019