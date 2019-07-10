Роза Сябитова рассказала, как решиться уйти от неверного мужчины
Телеведущая Роза Сябитова рассказала своим поклонникам, как решиться на то, чтобы порвать отношения с неверным мужчиной. Соответствующие рекомендации она опубликовала на своей странице в соцсети.
По словам Розы Сябитовой, недавно к ней обратилась 19-летняя девушка, которая не может найти в себе силы на то, чтобы уйти от мужчины старше нее. Избранник женился на другой, но не разрывает отношения с молодой любовницей. В такой ситуации телеведущая советует непременно уходить от неверного партнера, который «хорошо устроился». Чтобы решиться на разрыв, телеведущая советует уехать подальше от такого мужчины и побыть наедине с собой. Летом это сделать намного легче, так как можно отправиться в любое место за новыми впечатлениями. Также там девушка может встретить новую любовь и забыть старые болезненные отношения.
Кроме того, Роза Сябитова попросила своих подписчиков в Instagram поделиться своим похожим опытом. Большинство фолловеров высказались, что считают совет телеведущей правильным.
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