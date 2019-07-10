Сотрудники МЧС рассказали, что делать после укуса змеи

В МЧС России дали рекомендации, как вести себя при укусе змеи.

Среди наиболее опасных симптомов после контакта со змеей эксперты назвали головокружение, рвоту и посинение места укуса. Эти признаки указывают на то, что укусившая вас змея была ядовитой.

Первым делом после укуса змеи нужно сразу же обратиться к медикам, чтобы они ввели противоядие.

В случае, если нет возможности срочно попасть к врачу, то следует продезинфицировать место укуса и наложить на рану стерильную повязку. Также необходимо зафиксировать время укуса, чтобы в дальнейшем сообщить его медикам.

Чтобы яд не распространился по организму, нужно обездвижить укушенную конечность. Однако накладывать жгут на место укуса категорически запрещено. Также после контакта со змеей нужно пить много воды.

Кроме того, сотрудники МЧС отметили, что пресмыкающиеся никогда не нападут на человека без причины. При обнаружении в лесу змеи следует без резких движений покинуть зону ее видимости или дать возможность ей скрыться самостоятельно, сообщается на сайте МЧС России.

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