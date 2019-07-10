Певица Марина Хлебникова призналась, что серьезно больна
Российская певица Марина Хлебникова поделилась своими мыслями и планами на будущее с корреспондентом журнала «Караван историй».
Она рассказала, что до сих пор сильно переживает произошедшую год назад смерть мужа. На фоне этого стресса артистка попала в больницу, затем быстро начала терять вес.
Многие тогда заподозрили Марину Хлебникову в алкоголизме. Однако сама звезда неоднократно эту информацию опровергала.
Сейчас артистка подбирает новые песни для своего репертуара, участвует в съемках и собирается выпустить книгу со стихами. Но она призналась, что у нее есть серьезные проблемы со здоровьем.
— Болезнь моя никуда не делась, и я не знаю, сколько мне еще осталось. Да неважно сколько, важно — как, — сказала Марина Хлебникова.
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