Любовь Успенская призналась, что боится пенсии
Российская певица Любовь Успенская в интервью изданию Woman откровенно призналась, что боится пенсии. Она не мыслит себя вне сцены и творчества.
По словам 65-летней артистки, еще в раннем детстве она дала себе обещание — никогда не брать в руки пенсионное удостоверение.
— Ну, какой пенсионер?! Еще молодой девочкой я дала себе слово, что никогда не возьму в руки пенсионную книжку. Я верю, что тем самым ты остаешься человеком, который уверен в себе и своей силе. Пенсия для меня — это страшно, — сказала певица.
«Королева шансона» дружит с молодыми артистками — певицей Славой, «Глюкозой» Натальей Чистяковой, солисткой «А-студио» Кети Топурия. Она отметила, что ее молодые коллеги сами подпитываются ее неиссякаемой энергией.
Читайте также: «Великих надо отличать от всех остальных»: Успенская заступилась за Пугачеву