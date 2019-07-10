Столицу в среду ждет теплая, но дождливая погода
• 07:12 • 10 июля 2019
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Синоптики обещают дождливую погоду в Москве
Фото: Анна Иванцова, «Вечерняя Москва»
Предстоящим днем, 10 июля, в Москве ожидается облачная погода и дожди.
Воздух прогреется до 20 градусов. Ночью температура воздуха ожидается плюс 11 градусов. Ветер будет дуть со скоростью 15 метров в секунду.
Атмосферное давление составит 735 миллиметров ртутного столба.
Из-за обильных осадков в столице объявлен «желтый» уровень опасности, сообщает Гидрометцентр РФ.
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