Синоптики рассказали о том, какой погоды ожидать россиянам в августе
Гидрометцентр рассказал о том, какой погоды следует ожидать россиянам в августе.
Сообщается, что в европейской части страны будет средняя температура воздуха. А в южную ее половину, — южнее Москвы, Казани и Нижнего Новогорода, — могут прийти незначительные отрицательные аномалии в виде температуры воздуха ниже нормы на один градус.
В Крыму ожидается температура в пределах нормы.
Заведующий отделом долгосрочных прогнозов погоды Владимир Тищенко сообщил, что в столице средней температурой месяца будет 16,5 градуса. Так, ночью в Москве будет 10-13 градусов, а днем — 20-23.
Гораздо теплее будет в Севастополе. Там средняя температура составит 21 градус. Ночью столбик термометра будет подниматься до отметки 16-19 градусов, а днем — до 25-28.
Температура выше нормы ожидается на севере Урала, на востоке Амурской области, в Хабаровском крае и в Магаданской области.
Несущественные отрицательные аномалии придут на юг Красноярского края, в Иркутскую область и Тыву.
Существенно мало осадков в последний летний месяц может быть в Мурманской области, на юго-западе Центрального федерального и в Крыму.
А, наоборот, большое количество осадков придет на запад Северо-Западного округа, в район Каспийского моря и на юг Приволжского федерального округа.
В азиатской части страны — в Бурятии, на Урале, в Хабаровском крае, на севере Якутии, на Магадане и Чукотке осадков будет крайне мало.
Избыток осадков придет на юг Урала, в центральные районы Красноярского края и на юг Якутии. Об этом сообщает «Российская газета».
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