Ученые из США рассказали о самой популярной ошибке при похудении
Американские ученые из Университета штата Джорджия рассказали, что многие люди, пытающиеся избавиться от лишнего веса, худеют неправильно.
Так, голодание, по их мнению, не является залогом здоровья организма. Дело в том, что отсутствие необходимой физической нагрузки может стать причиной стрессов и эмоциональной неустойчивости, а потом — ослабленных мышц.
В результате чувствительность к инсулину снижается, а риск появления диабета и сердечно-сосудистых заболеваний увеличивается.
Ученые настаивают на важности физических нагрузок в поддержании здоровья и снижении жировой массы. Врачи заявили, что, когда человек не занимается спортом, весь сброшенный вес легко возвращается, и такое похудение лишь вредит организму.
Поэтому, чтобы сбросить вес правильно, эксперты советуют делать упор на укрепление мышц, а не на уменьшение количества жира в теле, пишет Medicalxpress.
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