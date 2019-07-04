Диетологи предложили простой способ перейти на здоровое питание
Эксперты дали ряд советов по плавному переходу на здоровый рацион. Главная рекомендация — постепенная смена пищевых привычек.
В частности, любителям фастфуда диетологи советуют выбирать наименее калорийные варианты: попкорн вместо картофеля фри, сэндвичи с цельнозерновым хлебом вместо сдобных булок, черный кофе вместо латте.
Снизить количество бесполезных калорий поможет замена жирных сливочных заправок и соусов на более здоровые варианты: натуральный йогурт, томат, оливковое масло.
Наконец, рекомендуется постепенно сокращать количество красного мяса — тем более обработанного, в виде колбас и копченостей — в пользу рыбы и морепродуктов, сообщает MedicalXpress.
Между тем исследователи из Центра RIKEN в Канагаве пришли к заключению, что ожирение у человека развивается не из-за неправильного питания, а вследствие изменения характера работы особых клеток в кишечнике.
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