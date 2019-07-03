Диетолог рассказала рецепт полезного и недорогого фастфуда

Фастфуд давно стал неотъемлемой частью современного мира. Сегодня кафе с едой быстрого приготовления можно встретить на каждом шагу, не нужно тратить уйму времени у плиты, чтобы вкусно поесть. Не секрет, что такая пища содержит огромное количество вредных веществ, хоть мы и думаем, что в умеренных количествах она не несет опасности здоровью. «Вечерняя Москва» пообщалась с врачом-диетологом и выяснила, есть ли недорогая, но здоровая альтернатива бургерам и картошке-фри.

По словам врача-диетолога Центра эстетической красоты Елены Соломатиной, средний обед в любом ресторане быстрого питания как минимум покрывает, а то и превышает суточную норму калорий. Для взрослого человека она варьируется в пределах 1500–2500.

— Но, как правило, в течение дня мы едим что-то еще, — говорит эксперт. — А все потому, что организм не насытился.

И неудивительно, утверждает диетолог, ведь подобное питание нарушает баланс гормонов. Поэтому мы можем заказать, например, огромный гамбургер, порцию картошки, молочный коктейль, пирожок, мороженое, колу и... все равно продолжим ощущать голод.

При этом специалист убеждена, что любителям фастфуда не стоит впадать в отчаяние. Сделать еду полезной не составит труда.

— Такая пища способна принести немало пользы организму, если приготовлена в домашних условиях и из качественных продуктов, — заявляет врач.

Все вредные ингредиенты легко заменить на безопасные. Получится не менее вкусно, говорит Соломатина. А главное — эти блюда можно без опаски есть даже детям.

Так, вместо кунжутной булочки для гамбургера желательно использовать цельнозерновую. Котлета пусть уступит место отварному мясу курицы или индейки. Сыр рекомендуется брать обезжиренный. Или, как вариант, это может быть творог со специями. Неплохо добавить травы, листья салата, кусочки овощей — помидоров, свежих огурцов, болгарского перца.

— Прохладительные напитки замените свежевыжатыми соками, — советует Соломатина. — А вместо десертов можно есть детские смузи, обогащенные белками и полезными минералами.

Такой рацион не требует дополнительной обработки продуктов и больших материальных затрат. Он вполне может стать хорошей привычкой и продлить жизнь каждого из нас.

ЦИФРА

Стандартный обед в сетевом фастфуд-кафе, состоящий из бургера, средней порции картошки-фри, холодного напитка объемом 0,5 литра и десерта, будет стоить в районе 300–350 рублей. Набор для приготовления домашнего фастфуда обойдется примерно в 150 рублей (1 огурец — 132 грамм — 10 рублей, 1 помидор — 120 грамм — 10–15 рублей, цельнозерновая булочка — 40 рублей, сок 0,33 литра — 30 рублей, творог обезжиренный — 140 грамм — 34 рубля, специи — 40 рублей).

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