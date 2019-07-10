Мама набравшей 400 баллов на ЕГЭ выпускницы раскрыла секрет успеха дочери

Выпускница екатеринбургской гимназии № 9 Анастасия Пределина сдала четыре итоговых экзамена на высший балл. Мама талантливой девушки Юлия Пределина рассказала, как ей это удалось.

Прежде всего отмечается любовь Анастасии к математике. Точной наукой она прониклась еще в раннем детстве, как и ее родители. Поэтому она всегда с рвением делала домашнее задание и училась считать, рассказывает мама.

В первый класс девочка пошла в шесть лет. Любопытно, что ее не приходилось заставлять учиться — она сама стремилась к знаниями, а потому охотно решалась и на внеклассные мероприятия (летние математические и физические лагеря, математические бои, олимпиады).

В таком подходе к обучению Юлия видит заслугу в первую очередь педагогов, которые учат детей мыслить и понимать, увлекая «все более сложными задачами и темами».

После этого вплоть до 11 класса девушка регулярно ездит в тематические лагеря и непрестанно развивает свои способности в математике. Из-за огромной нагрузки у нее появляются долги по учебе, но справиться с трудностями ей помогают одноклассники. При этом и сами преподаватели отнеслись к ситуации с пониманием.

— У ребенка может быть много увлечений, и именно семья помогает ему искать пути развития, а школа поддерживает, — заявила директор гимназии Лариса Кулькова.

По словам учителя математики Ирины Пономаревой, ключ успеха состоит в объединении усилий ребенка, его семьи и преподавателей.

— Если родители относятся к учителю с доверием, а педагог готов к общению - результат будет. Опытный учитель, способный ребенок — это еще не все. Без участия семьи добиться выдающихся результатов вряд ли удастся, — пояснила Пономарева.

В скором времени Анастасия будет подавать документы в СПГУ. В качестве альтернативного варианта рассматривается МГУ. Специализация — прикладная математика. Об этом пишет «Российская газета».

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