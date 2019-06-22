«Стобалльница» по ЕГЭ раскрыла секрет успешной сдачи экзаменов
Выпускница из Екатеринбурга Анастасия Пределина рассказала, как ей удалось сдать Единый государственный экзамен по профильной математике, физике и русскому языку на 100 баллов.
По словам девушки, в ходе подготовки она выбирала самые сложные задания. Хотя школьница не всегда решала их правильно, опыт пригодился.
Помимо решения пробных вариантов ЕГЭ Пределина готовилась к олимпиадам по указанным предметам, сообщает РЕН ТВ.
Ранее исполняющий обязанности министра образования и науки Астраханской области Виталий Гутман заявил, что два астраханских школьника, изначально получивших ноль баллов на едином государственном экзамене по математике, намеренно использовали «неправильные» ручки.
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