Эксперт: Сегодня технологии проведения ЕГЭ без сбоев и зависания нет

Несколько скандалов с участием школьников, сдающих единый государственный экзамен, прогремели в России. Двое старшеклассников из Астраханской области использовали не те ручки, поэтому машина не смогла прочесть результаты, ребята получили ноль баллов. Каждый год меняются условия сдачи экзаменов. Можно ли защитить выпускников от технических несовершенств ЕГЭ?

Подробности в видеосюжете «ВМ»:

Председатель Комитета всероссийского общества защиты прав потребителей образовательных услуг, член Экспертного совета при правительстве РФ Виктор Панин в эфире сетевого вещания «Вечерней Москвы» заявил, что проблемы с единым государственным экзаменом будут фиксироваться из года в год:

— Если раньше детей пугали Бабой-ягой, то теперь Бабой-ЕГЭ. Несмотря на усовершенствования и улучшения, конца-края проблемам нет. Была история, когда мальчик заполнил бланк не той гелевой ручкой, компьютер не прочел результаты, юноша получил ноль баллов. Проблема в том, что нет технических требований к ручкам. В одной из областей (не буду говорить, в какой) сняли двери в туалетных кабинках. Инновации идут вперед в головах некоторых людей, вопросов очень много. Я уверен, их будет еще больше, несмотря на цифровизацию и новые технологии, — подчеркнул Панин.

По его словам, любая электронная система сильно уязвима:

— Сегодня нет такой технологии, которая бы гарантированно обеспечивала массовую сдачу экзаменов без сбоев и зависаний. Хакеры охотятся за системами, даже Пентагон взламывают. Говорят о совершенствовании контроля качества, а о качестве и содержании образования не говорят. Уводится этот вопрос в сторону, — посетовал эксперт.

Первый заместитель руководителя Комиссии по развитию образования и науки Общественной палаты РФ, профессор Людмила Дудова не видит проблем в сложностях, с которыми могут столкнуться выпускники, поскольку это разовые случаи:

— ЕГЭ идет в направлении современных IT-технологий итоговой аттестации. Вопрос о сдаче экзаменов на компьютере остается открытым, там сложности не только технические, но и методические. Практика технических сбоев при сдаче экзаменов — это не такое частое явление. Это не массовые экзамены, но это не оправдывает сбои. Несчитанная работа остается. Надо написать апелляцию, результаты перепроверят, поэтому это не травматическая история.

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