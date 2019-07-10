Новые площадки появятся в Детском Черкизовском парке

В рамках комплексного благоустройства и озеленения территории в Детском Черкизовском парке установят новые площадки. Об этом в среду, 10 июля, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

Как уточнили в Департаменте капитального ремонта Москвы, ранее в парке были три детские площадки, но большая часть их оборудования и основание не отвечали современным требованиям и нормам безопасности. Две площадки полностью реконструируют. Основания под них уже готовы — нужно установить игровое оборудование и проложить финишный слой травмобезопасного резинового покрытия.

— На третьей площадке оборудование установлено совсем недавно и не будет меняться. Здесь уже полностью отремонтировали основание и уложили слой резинового покрытия, осталось положить финишный. Ее площадь составляет около 1,5 тысячи квадратных метров, — сообщили в пресс-службе ведомства.

Кроме того, в южной части Детского Черкизовского парка, появится площадка площадью более 1,2 тысячи квадратных метров. Здесь оборудуют разноплановые игровые комплексы, качели и батуты, а поблизости создадут парковку для велосипедов и самокатов.

Также в северо-восточной части парка будет тематическая площадка «Путешествия». Игровой комплекс в форме фрегата будет здесь главной частью, а общая площадь игровой зоны составит 650 квадратных метров.

В результате благоустройства парка в Москве появится дополнительная территория для семейного отдыха и активных занятий спортом. Работы планируется завершить в этом году году.

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