День московского транспорта завершится ночным велофестивалем

Завершением Дня московского транспорта 13 июля станет ночной велофестиваль. Планируется, что он соберет более 20 тысяч участников. Об этом в среду, 10 июля, сообщили в пресс-службе Департамента транспорта развития дорожно-транспортной инфраструктуры столицы.

— Поздние заезды — самые зрелищные, а в этом году мы подготовили особенный маршрут мимо Кремля. Участвуя в фестивале, москвичи показывают, что готовы передвигаться по городу на велосипеде в любое время суток. Ночью видимость на дороге снижается, поэтому мы призываем автомобилистов быть внимательнее и всегда помнить о том, что велосипедист — равноправный участник дорожного движения. А велосипедистам напоминаем, что при езде ночью нужно обязательно использовать передний и задний фонари, — рассказали в пресс-службе департамента.

Откроется фестиваль с установки мирового рекорда: около 3,5 тысяч человек встанут рядом друг с другом, образуя самую большую в мире фигуру велосипеда из людей. Колонна велосипедистов стартует в 22:00 на Кремлевской набережной и проедет около 11 километров по центральным улицам, набережным и бульварам столицы и финиширует на Суворовской площади.

Стать участником может каждый, кому уже исполнилось 18 лет. Тип велосипеда не имеет значения, единственное условие — наличие белого фонаря спереди и красного — сзади. К участию не допускаются самокаты, электроскутеры и электроколеса.

— Велофестиваль — это большой праздник для жителей, которые уже сейчас меняют город в лучшую сторону, совмещая время в дороге с пользой для здоровья и экологии. Фестиваль проходит при поддержке Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Москвы. Генеральными партнерами мероприятия выступают городская служба велопроката «Велобайк» и банк «ВТБ», — добавили в пресс-службе.

Читайте также: Москва стала второй в мире по темпу прироста дорожной сети