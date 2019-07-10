Компенсационные маршруты запустят на время закрытия станций Сокольнической линии

На время закрытия участка Сокольнической линии метро с 13 по 20 июля будут работать два бесплатных маршрута — КМ1 и КМ2. Об этом в среду, 10 июля, сообщили в пресс-службе Мосгортранса.
На линии задействуют свыше 170 современных низкопольных автобусов большого и особо большого класса. Маршрут КМ1 пройдет от станции «Саларьево» до «Университета», а КМ2 — от «Саларьево» до «Коммунарки». Автобусы будут ездить с остановками у всех станций временно закрытого участка.
— Режим работы маршрутов — с 5:10 утра до 2:00 ночи. Интервалы движения автобусов КМ1 составят менее минуты, КМ2 будут ходить каждые две минуты, — рассказали в пресс-службе.
Дополнительные автобусы выйдут на действующие регулярные маршруты № т34, 144, 246, 261, 715, 878, 881, 882, 950.
У временно закрытых станций сотрудники Мосгортранса помогут пассажирам найти место посадки в автобус и будут координировать движение транспорта.
Для строительства Большой кольцевой линии метро станции «Проспект Вернадского», «Юго-Западная», «Тропарево», «Румянцево», «Саларьево», «Филатов луг», «Прокшино», «Ольховая» и «Коммунарка» будут закрыты с 13 по 20 июля. Поезда будут ездить только до станции «Университет».
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