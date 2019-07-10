Схема движения Сосинской улице изменится с 25 июля
• 09:53 • 10 июля 2019
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Проехать участок можно будет безопаснее, быстрее и без мелких аварий
Фото: Наталия Нечаева, «Вечерняя Москва»
Участок Сосинской улицы от Большого Симоновского переулка до дома 8, строение 3, по Волгоградскому проспекту станет односторонним с 25 июля. Об этом в среду, 10 июля, сообщает ЦОДД.
Сейчас на дороге возникают трудности для разъезда встречного транспорта из-за небольшой ширины улицы (менее 3,5 метра). Благодаря изменению схемы движения эта проблема будет решена. Проехать участок можно будет безопаснее, быстрее и без мелких аварий.
Водителей просят быть предельно внимательными и соблюдать требования дорожных знаков.
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