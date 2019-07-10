Дачникам разъяснили новые правила согласования границ земельных участков

Кадастровая палата объяснила, как подписанные президентом в середине июня поправки в федеральные законы помогут решить земельные споры.

Так, поправки закрепляют право кадастровых инженеров требовать из Росреестра необходимые для геодезических и кадастровых работ данные, включая информацию об адресах владельцев недвижимости. Предполагается, что это позволит сократить вероятность адресных ошибок в момент отправки гражданам сообщений о проведении согласования границ смежных участков.

При этом собственно согласование осуществляется на общем собрании заинтересованных лиц или же в частном порядке под расписку. Ранее кадастровые инженеры не могли использовать контактные данные в своих интересах, что вынуждало их размещать извещение в местной газете.

Если собственник не был проинформирован, он мог попасть в затруднительное положение, поскольку его интересы нарушались, а их защита проходила в суде с соседями.

Теперь, когда инженеры вправе получать нужные данные, права и интересы законных владельцев недвижимости будут учитываться в полной мере.

Помимо прочего, новый закон предусматривает возможность применения кадастровыми инженерами технических паспортов, оценочной и другой документации, разработанной органами и организациями технического учета и инвентаризации. Для этого органы госвласти и местного самоуправления, выступающие заказчиками комплексных кадастровых работ, наделяются правом получать данные документы. Об этом пишет РБК.

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