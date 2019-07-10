СМИ: Максим Виторган завел роман с 27-летней актрисой Нино Нинидзе

У Максима Виторгана появилась новая возлюбленная, сообщает портал «7дней», ссылаясь на Телеграм-канал «Только никому».

По сведениям журналистов, 46-летний российский актер завел серьезные отношения еще три месяца назад. Не так давно стало известно, что его избранница — 27-летняя актриса Нино Нинидзе. Девушка является дочерью грузинской и российской актрисы Ии Нинидзе и ее третьего мужа Михаила.

Слухи о том, что вскоре после расставания с Ксенией Собчак у Виторгана появилась новая пассия, подтвердились после того, как СМИ опубликовали совместное фото возлюбленных со спектакля «Нод».

Судя по всему, актеры пришли на представление вместе и совсем не стеснялись объективов фотоаппаратов.

Поклонники Виторгана высказали желание увидеть его вместе с новой девушкой на широкой публике. Тем не менее актер не торопится выставлять совместные фото на своих личных страницах в социальных сетях.

Напомним, что в марте Собчак и Виторган подтвердили информацию о том, что давно живут раздельно. Вместе они продолжают воспитывать сына Платона.

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