Саакашвили открестился от обвинений в том, что сломал руку пенсионерке
Экс-президент Грузии Михаил Саакашвили заявил, что не ломал руку пожилой женщине во время потасовки в Одессе 9 июля.
Напомним, что в тот день политик вместе со сторонниками приехали устраивать пикет возле здания, где слушалось дело мэра города Геннадия Труханова, которого обвиняют в нелегальной покупке здания бывшего завода. Саакашвили попытался проникнуть в зал заседания, но внезапно началась потасовка, в ходе которой он ударил оказавшуюся у него на пути пенсионерку и сломал ей руку.
По словам бывшего главы государства, дело обстояло несколько иным образом.
— Эта женщина выбежала из суда вслед за нами, выкрикивая протрухановские лозунги, и требовала, как и остальные проплаченные Трухановым, чтобы мы убирались из Одессы, при этом очень агрессивно размахивая обеими руками, которые совсем не выглядели сломанными, — объяснил политик в Facebook.
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