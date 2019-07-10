Актер фильма «Люди в черном» скончался на 89-м году жизни
Популярный американский актер Рип Торн, снявшийся во многих известных фильмах, в том числе в картине «Люди в черном», скончался во вторник утром, 9 июля. Об этом сообщает новостной портал Newsbell в Twitter.
Согласно данным, киноактер умер в Личфилде, штат Коннектикут, в возрасте 88 лет. Причина смерти не уточняется.
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Рип Торн родился в 1931 году в Техасе, а первый его дебют произошел в 1956 году: он сыграл небольшую роль в фильме «Куколка». За свою продолжительную карьеру он снялся в сотне художественных фильмов, но самая известная роль Торна — это агент Z в картине Барри Зонненфельда «Люди в черном».
Напомним, что 12 июня 2019 года состоялась премьера четвертой части фильма «Люди в черном», который срежиссировал Феликс Гэри Грей. В продолжении фильма снялись Тесса Томпсон, Ребекка Фергюсон, Крис Хемсворт и Лиам Нисон.
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