Редких краснокнижных птиц заметили в Серебряном бору

Семейство камышницы, несколько речных крачек, хохлатую чернеть с потомством и серую цаплю обнаружили сотрудники Мосприроды в Серебряном бору. Об этом в среду, 10 июня, сообщили в пресс-службе Департамента природопользования и охраны окружающей среды столицы.

В Красной книге Москвы камышница имеет третью категорию редкости. Во время опасности эта черная водоплавающая птица с красным клювом предупреждает птенцов резким звуком, напоминающим одновременный хлопок и свист. Ее также называют болотной курочкой, и обычно ее не так просто увидеть — птица скрытная и пугливая.

— Сейчас камышница растит птенцов из второй кладки, ведь первую они откладывают в апреле–мае. Питаются эти пернатые как растительными, так и животными кормами, в том числе насекомыми и даже головастиками, — рассказали в пресс-службе.

Еще более редкая птица — речная крачка — у нее вторая категория. Это родственница чайки, которая очень проворно ловит рыбу: схватив ее тонким клювом, самец дарит лучший улов самке в период ухаживания, чтобы она оценила качества добытчика.

Нечастый обитатель столичных водоемов и хохлатая чернеть. Это охраняемый вид, обладающий третьей категорией редкости. Как правило, утка питается беспозвоночными и мелкой рыбой, которых вылавливает из воды. Хохлатая чернеть отлично ныряет, очень пуглива, держится на расстоянии от людей и от соседей по водоему.

— Такая крупная птица, как серая цапля, в Москве встречается не часто. Питается только животной пищей, в основном рыбой, но может поедать и лягушек с мелкими грызунами. Раньше считалось, что цапли наносят вред рыбоводческим хозяйствам, поедая ценные промысловые виды рыб, из-за чего эту прекрасную птицу истребляли, сокращая их численность, — добавили в пресс-службе.

Однако, как показали исследования, птица не только безвредна, но и приносит огромную пользу, поедая больных и зараженных паразитами рыб. Свое гнездо цапля устраивает не на берегу водоема, а на дереве. Кстати, образ цапли нередко встречается в китайском искусстве — ее крик похож на китайское слово «путь». Она ассоциируется с развитием и успехом.

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