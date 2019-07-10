Алексей Пушков предложил ограничить Нино Катамадзе въезд в Россию
Член комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству Алексей Пушков в среду, 10 июля, предложил ограничить въезд в Россию грузинской певице Нино Катамадзе.
— Заявление Нино Катамадзе, которая утверждает, что ненавидит Россию, но при этом приезжает сюда выступать на концертах и зарабатывать деньги, является аморальным, циничным. В связи с этим предложил бы распространить на нее ограничительные меры по въезду в Российскую Федерацию, — заявил он.
Пушков напомнил, что в России введено ограничение на въезд в страну зарубежных политиков и общественных деятелей, выступающих с антироссийскими и русофобскими заявлениями. Также сенатор призвал впредь за русофобские высказывания поступать так со всеми, независимо от общественного положения.
В свою очередь, председатель Совфеда Валентина Матвиенко поддержала предложения Пушкова, передает агентство городских новостей «Москва».
Ранее Нино Катамадзе написала в социальной сети о том, что поддерживает протестующих в Грузии, а ее выступление в Москве на фестивале «Усадьба Jazz» было последним в России. Позже она удалила свой пост. Заявление певицы вызвало широкий общественный резонанс.
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