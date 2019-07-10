Сенатор оценил призыв журналиста из Германии снести памятник Победы
Член комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Франц Клинцевич отметил, что возмущен предложением немецкого журналиста снести памятник Победы на Прохоровском поле.
Немецкий журналист Свен Феликс Келлерхофф 10 июля заявил, что необходимо снести памятник Победы на Прохоровском поле, установленный в память о погибших в танковом сражении в 1943 году. Он полагает, что на данной территории не было крупного сражения.
К такому выводу немецкий журналист пришел после изучения военных фотоматериалов, передает Nation News.
Сенатор Франц Клинцевич выступил с резкой критикой подобного предложения. По его мнению, тренд на уничтожение советских памятников задают в США.
— Не имея собственной истории, они теряются перед российской историей, перед историей европейских стран. У нас сегодня пытаются эту духовность забрать, оторвать нас от корней, заставить забыть, что мы все граждане бывшего СССР — один народ, — отметил он в комментарии ФАН.
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